В смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ранены девять человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 июля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

На трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма продолжаются работы по ликвидации последствий аварии с участием микроавтобуса, случившейся рано утром 31 июля. По уточненным данным, в результате столкновения маршрутки со стоящим на обочине КамАЗом погибли 9 из 18 человек, находившихся в микроавтобусе. Еще девять человек (в том числе - жители Краснодарского края) получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что в автобусе в момент столкновения были 12 пассажиров, четверо из которых выжили в аварии, остальные погибли.

Двоих пострадавших прооперировали хирурги симферопольской больнице скорой помощи, сейчас они в реанимации. Беременная женщина, находившаяся в маршрутке в момент ее столкновения с КамАЗом, готовится к операции. По словам медиков, ее неродившийся малыш жив, а у его мамы – скелетная травма. Молодую женщину прооперируют в симферопольской больнице, шансы на успешный исход операции, по мнению врачей, высокие. Ранее ошибочно сообщалось, что беременную пассажирку разбившегося автобуса бортом санавиации перевезут в перинатальный центр в Краснодаре.

Напомним, смертельная авария с участием грузовика и маршрутки произошла около пяти часов утра на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма. Как сообщают в крымском ГУ МЧС, в результате столкновения автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter» со стоящим на обочине «КамАЗом» пострадали 18 человек, 9 из которых скончались на месте ДТП. Среди возможных причин ДТП называют усталость водителя, который уснул за рулем.

Среди пострадавших в аварии есть жители Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем аккаунте в Telegram, что кубанские медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь крымским коллегам в лечение выживших в ДТП.

Психологи ГУ МЧС России по Республике Крым и Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, прибывающим в Крым.

По факту смертельного ДТП с участием КамАЗа и маршрутки возбуждено уголовное дело.