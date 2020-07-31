В жестком ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли двое жителей Кубани

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31 июля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Среди пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter, разбившегося в Белогорском районе Крыма 31 июля, были жители Краснодарского края. Двое кубанцев погибли в аварии, еще двое, в том числе беременная женщина, оказались среди выживших. В настоящее время, по оценкам врачей, состояние пострадавших характеризуется как средней тяжести. Беременная женщина бортом санавиации доставлена из Белогорской ЦРБ в перинатальный центр в Краснодаре, сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителей регионального минздрава.

Напомним, авария, в которой погибли восемь пассажиров и водитель микроавтобуса, произошла 31 июля на трассе «Таврида» в Крыму. Микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором на момент ДТП находились 12 пассажиров, врезался в двигавшийся впереди него КамАЗ. Предположительно, причиной аварии могла стать усталость водителя.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем аккаунте в Telegram, что кубанские медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь пострадавшим.