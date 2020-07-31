В Москве задержан пассажир такси, устроивший стрельбу на МКАД из-за резкого торможения

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31 июля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД МЕДИА

такси, pixabay.com

В Москве задержали пассажира такси, который открыл стрельбу на МКАД из-за резкого торможения водителя. Известно, что данное происшествие случилось в районе 51-го километра кольцевой автодороги.

Установлено, что пассажир уснул на переднем сидении такси. Из-за резкого торможения машины он проснулся, стал ругаться, а затем достал из сумки предмет, напоминающий пистолет, открыл окно и выстрелил в воздух. Водитель остановил автомобиль на ближайшей автобусной остановке и высадил агрессивного гражданина.

Позже полицейские задержали 39-летнего подозреваемого, который оказался жителем Подмосковья. В ходе обыска в его квартире был изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство".