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СК: Заведено два уголовных дела после смертельного ДТП в Крыму

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

СК: Заведено два уголовных дела после смертельного ДТП в Крыму
фото: машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела после смертельного ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Крыму. В результате аварии погибли восемь человек, еще четыре – пострадали.

«По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», - пояснили в пресс-службе управления СК РФ по республике.

Также было возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Сейчас уточняется информация, из какого города следовал микроавтобус. Среди погибших – 17-летний подросток. Пострадала беременная девушка.

БА

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