СК: Заведено два уголовных дела после смертельного ДТП в Крыму
31 июля 2020, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Стало известно о возбуждении уголовного дела после смертельного ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Крыму. В результате аварии погибли восемь человек, еще четыре – пострадали.
«По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», - пояснили в пресс-службе управления СК РФ по республике.
Также было возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Сейчас уточняется информация, из какого города следовал микроавтобус. Среди погибших – 17-летний подросток. Пострадала беременная девушка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.