Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

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30 июля 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Бастрыкин, фото: сайт СК России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском, сообщается на сайте СКР.

Поручение последовало после совещания президента России Владимира Путина с руководством региона. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. По словам Путина, проблемы загрязнения окружающей среды бывшим предприятием "Усольехимпром" долгие годы фактически замалчивались. В результате остановки производства в 2010 году значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена на территории, в результате чего вся почва, подземные воды пропитались опасными химическими веществами.

Бастрыкин потребовал в рамках проверки установить причастных к произошедшему, а также определить ущерб окружающей среде. Ход и результаты проверки будет контролировать центральный аппарат СК России.