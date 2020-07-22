Человек не разумный, а гадящий

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Человек гадил, гадит и будет гадить всегда. Раньше, когда земля была плоской и стояла на трех китах, человеков было мало, и это неприятная человеческая привычка была не так заметна. Нынче же, когда старушка Земля превратилась в маленький шарик, а 8 миллиардов человекотермитов грызет ее постоянно, проблема мусора становится проблемой выживания.

Сегодня каждый хомо далеко не сапиенс образует в год под 300 кг твердых бытовых отходов (ТБО). Там все: и остатки завтра, и картон, резина, кожа, пластмасса… Большая часть ТБО складируется на полигонах и свалках. Даже в зеленом ЕЭС хоронят 60% отходов. 20 сжигают. 10% утилизируют.

Ежегодно в мире накапливается до 20 млн. тонн пластмасс. 30% - уходит в рециклинг, до 40% -сжигаются, оставшиеся зарывают на память внукам.

- Переработать, рассортировать ту сотню миллиардов тонн отходов, которые уже скопились и параллельно перерабатывать почти 7 млн. тонн, которые поступают постоянно, можно только сжиганием. Других вариантов нет. Но и сжигать надо по уму, а не по технологии «Хитачи», которую нам отдали. Институт металлургии Уральского отделения РАН и МИСИС сделали модель полного уничтожения в процессе сжигания всех ядовитых веществ. В условиях температуры выше 1600 градусов экологически опасные соединения (фураны, диоксины, оксиды азота) просто не образуются. Но достичь такой температуры и высоких скорости газового потока можно только в шахтных агрегатах. По-русски говоря в аналогах доменной печи, - говорит самый крутой российский металлург, академик РАН Леопольд Леонтьев.

Между тем, нам по 100 млрд. рублей за штуку маленькая конторка ставит заводы с температурой горения 1200 градусов. Гореть наш мокрый мусор не будет, но воздух отравит изрядно.

Кто правит в мусорном мире? Почему идеи ученых никто не желает слушать? Читайте в свежем номере «АН» расследование «Плач природы».