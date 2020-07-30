Адвокат Добровинский дал прогноз по приговору Ефремову
30 июля 2020, 22:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Адвокат потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский в четверг, 30 июля, дал прогноз по приговору, который ждет знаменитого артиста.
Добровинский полагает, что будет обвинительный приговор. Адвокат добавил, что ему так кажется, исходя из изученных материалов дела. Юрист также подчеркнул, что все свидетельствует о том, что в момент аварии Ефремов сам находился за рулем, хотя его адвокат Эльман Пашаев не исключает, что управлять машиной мог другой человек.
Ранее сегодня защитник актера в суде заявил, что у Михаила Ефремова нет проблем с алкоголем. Напомним, что в момент ДТП артист находился в состоянии опьянения.
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