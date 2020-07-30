Два человека погибли в Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода двое рабочих погибли при проведении бурильных работ. Согласно предварительным данным регионального управления МЧС, мужчины скончались после удара током.
Информация о происшествии поступила в ведомство в четверг, 30 июля, в 15.56. Впоследствии было установлено, что инцидент случился по адресу: Автозаводский район, улица Парышевская в районе дома номер 58. Погибшими являются рабочие 42 и 20 лет.
На место выезжали сотрудники служб экстренного реагирования, пожарные, представители Автозаводских районных электросетей, а также аварийно-спасательный отряд Нижнего Новгорода.
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