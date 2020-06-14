В Пензе школьник забрался на грузовой вагон и погиб от удара током

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14 июня 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

электропоезд, Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

14-летний мальчик в Пензе в минувшую субботу, 13 июня, забрался на грузовой вагон и получил смертельный удар током. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка прокуратурой.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова уточнила, что инцидент произошел на станции Пенза-3. На 16-м пути несовершеннолетний залез на крышу вагона и был смертельно травмирован током 27 тысяч вольт. На место происшествия выезжал пензенский транспортный прокурор.

Установлено, что погибший мальчик являлся учеником школы №69 Пензы.