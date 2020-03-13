Школьник из Глазова получил ожог 1-2 степени после удара током

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13 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com.

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Инцидент произошел 11 марта на железнодорожных путях Глазова. Ребенок при переходе по пешеходному мосту через железную дорогу около мебельной фабрики получил ожог.

Известно, что мальчик со своим другом возвращались после учебы домой. По дороге ребята нашли металлическую проволоку, и на железнодорожном переходе один из них решил выбросить ее с моста. В результате проволока попала на контактные провода, от чего ребенок получил удар током. Но недалеко от места происшествия работала бригада путейцев, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавший получил ожог 1-2 степени правой руки площадью 7%. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Самолет экстренно сел в аэропорту Кемерово. Агентство сообщает, что причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.