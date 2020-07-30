Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Иркутском

В Иркутской области произошло столкновение грузовой машины и легкового автомобиля. В ГУ МВД региона сообщили, что в результате аварии погибли два человека, еще два, среди которых подросток, пострадали.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Р-255 Сибирь в Усольском районе Иркутской области.
Представитель ГУ МВД региона уточнил, что в салоне легковушки также находился ребенок двух лет, однако он, согласно предварительной информации, не получил травм. Движение на участке дороги, где произошла авария, ограничено. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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