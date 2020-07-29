Назван предполагаемый виновник ДТП в Москве, в результате которого погибла женщина
29 июля 2020, 09:36[ «Аргументы Недели» ]
Назван предполагаемый виновник ДТП в Москве, в результате которого в среду утром погибла женщина - пассажирка автобуса. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовой «Газели», проехавший на красный сигнал светофора с превышением скорости.
В Департаменте транспорта столицы предположили, что водитель «Газели» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство опубликовало видеозапись ДТП с участием автобуса и автомобиля «Газель» на юго-востоке столицы. Судя по видео, «Газель» на высокой скорости проезжает на красный свет светофора. Авария произошла ранее сегодня утром в Выхино на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Столкнулись городской автобус номер 209 и «Газель». В результате погибла пассажирка автобуса - молодая женщина. Несколько человек пострадали.
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