Назван предполагаемый виновник ДТП в Москве, в результате которого погибла женщина

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29 июля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

салон автобуса, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Назван предполагаемый виновник ДТП в Москве, в результате которого в среду утром погибла женщина - пассажирка автобуса. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовой «Газели», проехавший на красный сигнал светофора с превышением скорости.

В Департаменте транспорта столицы предположили, что водитель «Газели» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство опубликовало видеозапись ДТП с участием автобуса и автомобиля «Газель» на юго-востоке столицы. Судя по видео, «Газель» на высокой скорости проезжает на красный свет светофора. Авария произошла ранее сегодня утром в Выхино на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Столкнулись городской автобус номер 209 и «Газель». В результате погибла пассажирка автобуса - молодая женщина. Несколько человек пострадали.