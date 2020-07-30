Кадры, как девушка повисла на карнизе 21 этажа в элитном доме на западе Москвы

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30 июля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: МЧС, EMERCOM of Russia/globallookpress.com

Стало известно об инциденте, который произошел днем в среду, 29 июля, на территории престижного комплекса «Фили град» в Филевском парке. Отмечается, что девушкам вылезла из окна и повисла на карнизе 21 этажа, сообщает kp.ru.

«Сначала с девушкой вели переговоры. О чем беседовали было неслышно. Все длилось около часа. Один из спасателей спустился с крыши. Другие сотрудники страховали его из квартиры внизу. Через некоторое время он обвязал страховкой девушку с ее согласия и помог забраться в квартиру», - вспоминают очевидцы.

В Главном управлении МЧС по Москве подтвердили вызов на место происшествия, отметив, что диалог с девушкой и прочие действия по ее спасению проводили специалисты столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Причина ее поступка остается неизвестной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @doktor_sowieso 29 Июл 2020 в 5:58 PDT