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Полицейские спасли чуть не упавшего с высоты 15 этажа мужчину и оштрафовали за нарушение самоизоляции

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские спасли чуть не упавшего с высоты 15 этажа мужчину и оштрафовали за нарушение самоизоляции
pixabay.com

В Москве на Рождественской улице мужчина решил сделать селфи, и чуть не выпал из окна на 15-м этаже. Он успел зацепиться руками за карниз. Его подруга удерживала неудачливого фотографа за руки около 15 минут.

Ее силы были уже на исходе, когда подоспели сотрудники полиции. Мужчину втащили обратно в квартиру под аплодисменты жителей двора, ставших невольными зрителями событий. При этом полицией было установлено, что житель Москвы находился в гостях в соседнем доме. Теперь он будет оштрафован за нарушение режима самоизоляции.

НС

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