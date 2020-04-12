Полицейские спасли чуть не упавшего с высоты 15 этажа мужчину и оштрафовали за нарушение самоизоляции

Аргументы Недели → Происшествия 18+

12 апреля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В Москве на Рождественской улице мужчина решил сделать селфи, и чуть не выпал из окна на 15-м этаже. Он успел зацепиться руками за карниз. Его подруга удерживала неудачливого фотографа за руки около 15 минут.

Ее силы были уже на исходе, когда подоспели сотрудники полиции. Мужчину втащили обратно в квартиру под аплодисменты жителей двора, ставших невольными зрителями событий. При этом полицией было установлено, что житель Москвы находился в гостях в соседнем доме. Теперь он будет оштрафован за нарушение режима самоизоляции.