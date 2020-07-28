Источник сообщил об ограблении банка в Санкт-Петербурге

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28 июля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в силовых структурах вечером во вторник, 28 июля, сообщил, что неизвестный вооруженный мужчина ограбил банк в Санкт-Петербурге. В настоящий момент точная сумма похищенного уточняется.

Установлено, что неизвестный злоумышленник забежал в офис финансово-кредитного учреждения, которое находится в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Он угрожал сотрудникам банка предметом, напоминающим на пистолет, после чего забрал деньги и скрылся с места происшествия.

В результате случившегося никто не пострадал. Нападавшего разыскивают сотрудники полиции.