Опубликованы видео вооруженного ограбления банка в Петербурге и работы сотрудников МВД

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11 июля 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

ограбление, фото: pixabay.com

Опубликованы видеозаписи с места преступления в Петербурге. одно видео с камер наблюдения, запечатлевшее вооруженное ограбление "Совкомбанка" в Петербурге. Другая запись показывает работу сотрудников МВД.

Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Ветеранов. Здание банка сейчас оцеплено.

Как ранее сообщалось, вор выстрелил несколько раз, потребовал деньги и скрылся. Добычей грабителя стали четыре миллиона рублей.