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Грабитель открыл стрельбу в банке Петербурга

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Грабитель открыл стрельбу в банке Петербурга
оружие, pixabay.com

В Петербурге сегодня среди бела дня мужчина открыл стрельбу в офисе «Совкомбанка», расположенном в доме 105 по проспекту Ветеранов. Он выстрелил несколько раз, потребовал деньги и скрылся.

Добычей грабителя стали четыре миллиона рублей. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

В городе на Неве объявлен план «Перехват». На месте ЧП найдена гильза. Сообщается, что вор, рост которого около 170 см, был одет в темно-серую толстовку с капюшоном.

В Санкт-Петербурге  ранее полицейские задержали подозреваемого в краже денег у 80-летней блокадницы.

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