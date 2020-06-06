В Санкт-Петербурге мужчина украл деньги у блокадницы

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6 июня 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: сайт МВД РФ

В Санкт-Петербурге у дома 11/21 на Петергофском шоссе полицейские задержали подозреваемого в краже денег у 80-летней блокадницы. Об этом сообщила, в субботу, 6 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк рассказала, что 23 апреля в квартиру пенсионерки на улице Двинской пришли двое неизвестных, которые представились мастерами по установке счетчиков воды. В результате чего мошенники украли из ее сумки 85 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

«5 июня … по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 35-летний петербуржец», - пояснила она.

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