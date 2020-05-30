Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Красноярске. Оба ранены

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30 мая 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВК Красноярск

фото: сайт МВД РФ

В субботу, 30 мая, в Красноярске около отделения Сбербанка на улице Щорса, дом №15 произошло вооруженное нападение на сотрудников инкассаторской машины. В Сети появилось видео, как двое неизвестных пытаются забрать у них сумку с деньгами.

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На опубликованных кадрах видно, как в 8.30 инкассаторы достают сумку из служебного автомобиля около банка, а в этот момент подбегают злоумышленники в черных мантиях с капюшоном, стреляют в них из дробовика, хватают сумку и быстро уходят.

«Грабители скрылись на черных «Жигулях», а позже сменили машину. Сейчас полицейские ищут внедорожники «Гранд Черокки» и «Рейнж Ровер», - говорится в источнике.

Отмечается, что инкассаторов госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Оба были в бронежилетах.

Видео произошедшего инцидента можно посмотреть здесь.