Мужчину ранили из травматического пистолета в Новой Москве

На Боровском шоссе в Новой Москве мужчина пострадал при конфликте с неизвестными. В пресс-службе ГУМВД по Москве вечером во вторник, 28 июля, сообщили, что полиция в настоящий момент ищет нападавших.
Согласно последней информации, происшествие случилось сегодня около 20 часов на территории ТиНАО. Между мужчиной и неизвестными вспыхнул конфликт, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения. Предполагается, что гражданин был ранен из травматического пистолета.
Нападавшие скрылись с места случившегося. Информации об их местонахождении пока не поступало.
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