Жителей дома в Тюмени напугал неизвестный, гулявший по подъезду с пистолетом

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2 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

пистолет, pixabay.com

Жителей Тюмени напугал неизвестный, который гулял по подъезду жилого дома с пистолетом в руках. Данную информацию предоставила владелица одной из квартир дома номер 26 в проезде Газовиков.

Женщина сообщила, что они с супругом поднялись на третий этаж, а за ними шел молодой человек с огнестрельным оружием. В какой-то момент неизвестный поинтересовался, есть ли у пары проблемы. Муж и жена как можно скорее открыли дверь в свою квартиру, а странный гость развернулся и ушел.

Гражданка отметила, что теперь ей страшно ходить по подъезду. Информация о случившемся передана участковому.