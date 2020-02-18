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Пьяный мужчина угрожал персоналу одного из московских баров пистолетом

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Пьяный мужчина угрожал персоналу одного из московских баров пистолетом
дуло пистолета, pixabay.com

Утром во вторник, 18 февраля, стало известно, что пьяный мужчина угрожал персоналу одного из баров в Москве. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Накануне в ОМВД России по Красносельскому району поступило сообщение о хулиганстве в баре, который находится на улице Сретенка. Подвыпивший посетитель заведения в какой-то момент начал угрожать огнестрельным оружием персоналу.

Впоследствии у мужчины 1992 года рождения изъяли травматический пистолет. Подчеркивается, что гражданин имеет разрешение на хранение и ношение оружия.

ЕТ

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