Пьяный мужчина угрожал персоналу одного из московских баров пистолетом

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18 февраля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

дуло пистолета, pixabay.com

Утром во вторник, 18 февраля, стало известно, что пьяный мужчина угрожал персоналу одного из баров в Москве. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Накануне в ОМВД России по Красносельскому району поступило сообщение о хулиганстве в баре, который находится на улице Сретенка. Подвыпивший посетитель заведения в какой-то момент начал угрожать огнестрельным оружием персоналу.

Впоследствии у мужчины 1992 года рождения изъяли травматический пистолет. Подчеркивается, что гражданин имеет разрешение на хранение и ношение оружия.