На МКАД мусоровоз столкнулся с легковушкой и опрокинулся

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 июля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером во вторник, 28 июля, на московской кольцевой автодороге произошло столкновение мусоровоза с легковым автомобилем. Об аварии сегодня сообщил представитель экстренных служб столицы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 95-м километре МКАД. Сообщается, что после столкновения с легковушкой мусоровоз опрокинулся.

По словам представителя московских экстренных служб, из-за аварии были перекрыты для движения транспорта две полосы кольцевой автодороги из пяти. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, выясняется, есть ли пострадавшие.