В Башкирии столкнулись грузовик и автобус, погибли два человека

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28 июля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

На трассе в Башкирии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика. В результате аварии, как сообщили в МВД по региону, погибли два пассажира, а еще четверо пострадали.

ДТП случилось в Салаватском районе около 18.45 по местному времени (16.45 по Москве) на 14-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит.

В результате аварии две пассажирки автобуса скончались на месте от полученных травм. Пострадали четыре пассажира, среди которых ребенок. Оба водителя не получили каких-либо травм. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.