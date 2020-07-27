В Саратове вынесли приговор водителю автобуса, в ДТП с которым пострадали 20 человек

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27 июля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автобус. Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор водителю автобуса, который в декабре прошлого года врезался в столб в Саратове. Об этом сообщает в понедельник региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Суд назначил ему 2 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.

ДТП произошло 4 декабря 2019 года на ул. Орджоникидзе. Автобус маршрута № 6 врезался в столб. В результате аварии пострадали 20 пассажиров транспортного средства, 15 из них доставили в больницы города.

Ранее сообщалось: в Белгородской области произошло ДТП с автобусом, пострадали два человека.