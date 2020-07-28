На востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на мину времен ВОВ

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28 июля 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Вечером во вторник, 28 июля, на востоке Москвы в ходе проведения ремонтных работ был обнаружен предмет, похожий на мину времен Великой отечественной войны. Об этом заявил представитель экстренных служб.

Согласно последней информации, находка была сделана на территории промышленной зоны по адресу: улица Кусковская, дом 12.

По словам источника в экстренных службах столицы, место, где находится обнаруженный предмет, было оперативно оцеплено. В настоящий момент ожидается прибытие кинологов со служебными собаками, которые определят, является ли данный объект безопасным.