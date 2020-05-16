В Москве обезвредили мину времен Великой Отечественной войны

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16 мая 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС РФ

Представитель экстренных служб Москвы рассказал, что военные саперы обезвредили и вывезли для утилизации минометную мину времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили в пятницу, 15 мая, на юго-востоке столицы.

«В 13:35 мину вывезли для подрыва на подмосковном полигоне», - уточнил собеседник.

Отмечается, что военные снаряды и прочие боевые изделия неоднократно находили на территории столицы.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы в рамках проведения земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра. Он был изготовлен во времена Великой Отечественной войны.