На юго-западе Москвы пассажир автобуса получил ножевое ранение

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28 июля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Москве

карманный нож, pixabay.com

Во вторник между пассажирами автобуса на юго-западе Москвы произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес своему оппоненту ножевое ранение. Об заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В полицию Москвы поступила информация о том, что на Севастопольском проспекте лежит раненый гражданин. Прибывшие на место правоохранители установили, что в одном из рейсовых автобусов между двумя пассажирами вспыхнул словесный конфликт. Мужчины вышли на остановке и продолжили ругаться. Впоследствии один из них нанес другому удар в живот предметом, напоминающим нож.

Позже недалеко от места случившегося был задержан подозреваемый – 64-летний москвич. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 33-летний пострадавший был экстренно госпитализирован, он находится в коме.