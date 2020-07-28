При столкновении поездов в Петербурге пострадал машинист

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28 июля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рельсы, pixabay.com

При сходе с рельсов двух грузовых электровозов и одного пустого вагона в Санкт-Петербурге, согласно предварительным данным, пострадал один из машинистов. Об этом заявила представитель управления на транспорте МВД по СЗФО.

К настоящему моменту информации о состоянии машиниста не поступало. Других пострадавших в результате случившегося нет.

Напомним, ранее во вторник, 28 июля, городское управление МЧС РФ сообщило, что два электровоза грузовых составов столкнулись по касательной во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем сошли с рельсов. Данный инцидент никак не повлиял на график движения пассажирских поездов.