Два грузовых поезда столкнулись в Санкт-Петербурге

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28 июля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рельсы, pixabay.com

В Санкт-Петербурге днем во вторник, 28 июля, столкнулись два грузовых поезда. Согласно последней информации сотрудников МЧС, после столкновения электровозы обоих составов сошли с рельсов.

Уточняется, что происшествие случилось во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Речь идет о касательном столкновении двух составов на грузовой железнодорожной станции "Купчинская" и последующем сходе с рельсов двух электровозов и одного пустого вагона.

В настоящий момент, как уточнили в ведомстве, движение пассажирских поездов производится по резервному маршруту.