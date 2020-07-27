В Самаре дебошир бросил в полицейского гранату

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27 июля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Полиция. Фото: соцсети

В Самаре сотрудник полиции пострадал во время задержания подозреваемого. Дебошир бросил в подъезд гранату, после чего произошел взрыв. Полицейский госпитализирован.

«Был вызов на семейный дебош, выехали сотрудники… При задержании гражданин бросил предмет, который взорвался. Полицейский пострадал незначительно», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что полицию вызвали соседи. С их слов, пьяный мужчина избивал жену. Стражи порядка прибыли на место вызова, но дебошир отказался выходить к ним и бросил в подъезд гранату, в результате чего один из полицейских повредил ногу. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.