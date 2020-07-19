В Самарской области умер вице-премьер региона

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19 июля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

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В воскресенье, 19 июля, ушел из жизни заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Викторович Карпушкин. Соболезнования по случаю кончины выразил губернатор Дмитрий Азаров.

В своем обращении глава региона заявил, что чиновник "был человеком во многом уникальным", имевшим талант руководителя, блестящий интеллект и богатый опыт.

Александр Карпушкин занимал должность первого заместителя главы Самары с 2018 года. Ему было 49 лет. В сферу ответственности Александра Карпушкина входили экология, транспорт, строительство и ЖКХ региона. Причина смерти не сообщается.