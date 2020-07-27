На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

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27 июля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

пожар, фото: pixabay.com

На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По предварительным данным, пожару присвоен второй ранг сложности. Над зданием виден густой черный дым.

По сведениям СМИ сообщает, возгорание произошло в пекарне, или комнате, где хранятся матрасы. С территории изолятора проводится полная эвакуация. Сведений о пострадавших не поступало.

В ТЦ в Нижневартовске зафиксировано возгорание, эвакуированы более 300 человек.