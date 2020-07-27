Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар
пожар, фото: pixabay.com

На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
По предварительным данным, пожару присвоен второй ранг сложности. Над зданием виден густой черный дым.

По сведениям СМИ сообщает, возгорание произошло в пекарне, или комнате, где хранятся матрасы. С территории изолятора проводится полная эвакуация. Сведений о пострадавших не поступало.

В ТЦ в Нижневартовске зафиксировано возгорание, эвакуированы более 300 человек.

НС
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью