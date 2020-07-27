В ТЦ в Нижневартовске зафиксировано возгорание, эвакуированы более 300 человек

В торговом центре в Нижневартовске (ХМАО) утром в понедельник, 27 июля, произошло возгорание в вентиляционной шахте. Подчеркивается, что из здания были оперативно выведены более трехсот человек.
В региональном управлении МЧС уточнили, что пламя было зафиксировано на третьем этаже торгового центра "Югра Молл". Пожарные прибыли на место инцидента через четыре минуты. В 11.15 по местному времени (9.15 по Москве) горение в вентиляционной шахте на площади 0,3 квадратных метра было ликвидировано. Пострадавших в результате случившегося нет.
В настоящий момент органы дознания устанавливают причину возгорания в ТЦ.
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