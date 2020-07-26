Под Волгоградом произошел пожар площадью 1000 га, задержан подозреваемый

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26 июля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru.

Пожар. Фото: pixabay.com

В Волгоградской области 25 июля задержали пастуха, который позже сознался, что поджёг поле путём неосторожного обращения с огнём. Инцидент произошел на территории Горнобалыклейского сельского поселения.

Известно, что загорелась сухая трава на площади 1000 га. Пожар распространился на территорию Полунинского сельского поселения, также случилось возгорание сухой травы. В результате инцидента сгорел нежилой деревянный дом и деревянная хозяйственная постройка в хуторе Полунино.

Пожар локализовали, обошлось без пострадавших. Специалисты установили: возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём.

Подозреваемый оказался работником местной фермы. Мужчина сознался и пояснил, что во время выпаса скота бросил непотушенный окурок сигареты на сухую растительность. Сейчас ему грозит административная и уголовная ответственность.

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