В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружено тело женщины

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26 июля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kurer-sreda.ru

Спасение утонувших, фото с сайта МЧС

В Новосибирской области отдыхающие на побережье Бердского залива в минувшую пятницу вечером заметили в воде тело женщины и вызвали спасателей. Сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда вытащили тело, на катере доставили на берег и передали полицейским.

По предварительной информации, утонувшая женщина - жительница Искитимского района, у которой остались трое детей. В поисково-спасательном отряде предположили, что тело могло принести в залив по реке Обь. Обстоятельства гибели женщины сейчас устанавливают правоохранительные органы.

23 июля в районе села Чингиз в 100 метрах от берега на Обском море утонул 28-летний мужчина - житель Ордынского района.

Бердские спасатели утром в пятницу уехали на поиски утонувшего мужчины. В субботу около 19.00 утонувший мужчина был найден. Тело водолазы-спасатели передали сотрудникам полиции Ордынского района. Правоохранителям предстоит установить причину смерти молодого человека.