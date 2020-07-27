Пехотинец получил травму головы во время салюта на День ВМФ в Североморске

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27 июля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

скорая, фото: pixabay.com

В Североморске пехотинец получил травму головы во время салюта на День военно-морского флота.Медики определили, что он получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка.

Пострадавший был в нижней части трибуны во время салюта. Знакомые морского пехотинца рассказали в социальных сетях, что ему в голову "прилетел осколок снаряда". СМИ пишут, ссылаясь на пресс-службу Северного Флота, что травмирование военнослужащего действительно было, но к салюту оно отношения не имеет. В голову мужчине прилетела бутылка, которую бросили, вероятнее всего, с сопки, нетрезвые зрители.

В обстоятельствах произошедшего разбираются военные следователи.