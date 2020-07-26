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26 июля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Андреевский флаг, фото: citysever.ru

Самый большой Андреевский флаг подняли в честь Дня ВМФ в Североморске — на главной базе Северного флота. В России 26 июля отмечают День Военно-Морского Флота. Поднятие Андреевского флага в День ВМФ проводится на главной базе Северного флота — в городе Североморске — ежегодно на протяжении нескольких лет.

Представители Северного флота сообщили, что сегодня на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг. Это мероприятие было посвящено главному празднику российских моряков — Дню Военно-морского флота.

В День ВМФ флотская столица принимала парад Североморского местного гарнизона и парад кораблей Северного флота в акватории Кольского залива