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В Харькове во время ремонтных работ в колодце погибли четыре человека

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Харькове во время ремонтных работ в колодце погибли четыре человека
Колодец. Фото: pixabay.com

В Харькове погибли четыре сотрудника коммунального предприятия во время проведения ремонта в колодце. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время ремонта в колодце.  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

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