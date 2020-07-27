В Харькове во время ремонтных работ в колодце погибли четыре человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Колодец. Фото: pixabay.com

В Харькове погибли четыре сотрудника коммунального предприятия во время проведения ремонта в колодце. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время ремонта в колодце.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось: в Азербайджане от коронавируса уже скончались 423 человека.