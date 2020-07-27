В Новой Москве неизвестный несколько раз выстрелил в строителя, работавшего напротив

В Новой Москве задержали мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.
Молодой человек рассказал, что при выполнении строительных работ в поселении Десеновское неизвестный несколько раз выстрелил в него из окна второго этажа таунхауса, находящегося напротив. Злоумышленник начал угрожать физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».
Ранее сообщалось: пять человек погибли при падении автомобиля в канал под Волгоградом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.