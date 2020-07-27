В Новой Москве неизвестный несколько раз выстрелил в строителя, работавшего напротив

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27 июля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Полиция. Фото: pixabay.com

В Новой Москве задержали мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.

Молодой человек рассказал, что при выполнении строительных работ в поселении Десеновское неизвестный несколько раз выстрелил в него из окна второго этажа таунхауса, находящегося напротив. Злоумышленник начал угрожать физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось: пять человек погибли при падении автомобиля в канал под Волгоградом.