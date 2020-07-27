Пять человек погибли при падении автомобиля в канал под Волгоградом

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27 июля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Волгоградской области водитель иномарки не справился с управлением и съехал в оросительный канал. Как сообщили в понедельник в ГУМВД по региону, в результате случившегося погибли пять человек.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне поврежденного автомобиля тела пятерых человек: трех женщин и двоих мужчин. Согласно предварительным данным, сегодня утром гражданин, находившийся за рулем, по неустановленной причине допустил съезд машины в канал.

В настоящий момент на месте аварии работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.