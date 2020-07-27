Мужчина и его сын утонули в реке под Вологдой

В Великоустюгском районе Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке. Как в понедельник сообщило СУСК РФ по региону, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в минувшее воскресенье 47-летний гражданин с сыном-подростком, женой и родственницей отдыхали на даче в деревне Пайкино. Примерно в 19 часов мужчина пошел купаться, а его ребенок остался на берегу реки Стрига. Мать школьника, которая на несколько минут отлучилась, по возвращении не нашла ни супруга, ни сына.
Сегодня тела отца и ребенка нашли в воде на том месте, где они купались. Телесных повреждений у людей не обнаружено. Позже будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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