В реке найдено тело пропавшего в Башкирии 5-летнего мальчика

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17 июля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Башинформ

водолаз, pixabay.com

В Башкирии из воды извлекли тело пропавшего несколько дней назад пятилетнего мальчика. Через три дня поисков ребенка обнаружили мертвым в 5 километрах от места, где он отдыхал со своей семьей.

Мальчик вместе с родителями, братьями и сестрами находился на берегу реки Дема возле деревни Черниговка Чишминского района. Взрослые не уследили за ребенком – в какой-то момент они заметили, что его вещи лежат на месте, а самого мальчика нигде нет.

Исполняющий обязанности главы Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров в свою очередь заметил, что мать пропавшего ребенка в момент его исчезновения распивала спиртные напитки.