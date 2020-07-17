В реке найдено тело пропавшего в Башкирии 5-летнего мальчика
17 июля 2020, 12:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Башинформ
В Башкирии из воды извлекли тело пропавшего несколько дней назад пятилетнего мальчика. Через три дня поисков ребенка обнаружили мертвым в 5 километрах от места, где он отдыхал со своей семьей.
Мальчик вместе с родителями, братьями и сестрами находился на берегу реки Дема возле деревни Черниговка Чишминского района. Взрослые не уследили за ребенком – в какой-то момент они заметили, что его вещи лежат на месте, а самого мальчика нигде нет.
Исполняющий обязанности главы Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров в свою очередь заметил, что мать пропавшего ребенка в момент его исчезновения распивала спиртные напитки.
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