В столице Ирака прогремели взрывы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 июля 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

взрывы, фото: pixabay.com

Причинами двух взрывов, прогремевших один за другим на иракской военной базе Сакр к югу от Багдада, стали экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов. В регионе уже несколько дней температура воздуха +50.

Взрывами уничтожен склад с оружием и боеприпасами федеральной полиции Ирака. На месте происшествия работают бригады гражданской обороны, спасатели и около 15 пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается.

Телеканал Al Arabiya ранее информировал, что территория базы подверглась ракетному обстрелу.