В столице Ирака прогремели взрывы

Причинами двух взрывов, прогремевших один за другим на иракской военной базе Сакр к югу от Багдада, стали экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов. В регионе уже несколько дней температура воздуха +50.
Взрывами уничтожен склад с оружием и боеприпасами федеральной полиции Ирака. На месте происшествия работают бригады гражданской обороны, спасатели и около 15 пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается.
Телеканал Al Arabiya ранее информировал, что территория базы подверглась ракетному обстрелу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.