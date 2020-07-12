Американские военные попали в засаду в Ираке, есть потери
12 июля 2020, 13:08[ «Аргументы Недели» ]
Колонна войск США, перевозившая материально-технические средства, подверглась нападению в Ираке на дороге между Самавой и Диванией, к югу от Багдада, сообщают местные СМИ.
По меньшей мере три машины автоколонны были уничтожены или повреждены в результате нападения, которое произошло в 22:00 по местному времени в субботу. Есть информация, что американская техника подорвалась на фугасах, управляемых дистанционно. Сообщается, что автоколонна доставляла военный груз из провинции Аль-Кадисия, в провинцию Свехлейн-Мутанна.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.