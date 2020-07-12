Американские военные попали в засаду в Ираке, есть потери

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12 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Колонна войск США, перевозившая материально-технические средства, подверглась нападению в Ираке на дороге между Самавой и Диванией, к югу от Багдада, сообщают местные СМИ.

По меньшей мере три машины автоколонны были уничтожены или повреждены в результате нападения, которое произошло в 22:00 по местному времени в субботу. Есть информация, что американская техника подорвалась на фугасах, управляемых дистанционно. Сообщается, что автоколонна доставляла военный груз из провинции Аль-Кадисия, в провинцию Свехлейн-Мутанна.