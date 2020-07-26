Названа причина смерти ребенка, найденного в Крыму

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26 июля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

велосипед, фото: pixabay.com

Причиной смерти трехлетнего ребенка, пропавшего 26 июля под Симферополем, стало утопление, следов насильственной смерти не обнаружено. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Крыму.

Тело мальчика было обнаружено в выгребной яме возле собственного дома. Отмечается, что время наступления смерти соответствует времени предполагаемого исчезновения. Обстоятельства несчастного случая расследуются.

В пятницу было возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением ребенка в Симферопольском районе. Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, был найден погибшим после более суток поисков.

Фото: пресс-служба МВД РК





