Названа причина смерти ребенка, найденного в Крыму
26 июля 2020, 21:50[ «Аргументы Недели» ]
Причиной смерти трехлетнего ребенка, пропавшего 26 июля под Симферополем, стало утопление, следов насильственной смерти не обнаружено. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Крыму.
Тело мальчика было обнаружено в выгребной яме возле собственного дома. Отмечается, что время наступления смерти соответствует времени предполагаемого исчезновения. Обстоятельства несчастного случая расследуются.
В пятницу было возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением ребенка в Симферопольском районе. Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, был найден погибшим после более суток поисков.
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