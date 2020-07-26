Под Симферополем пропавшего маленького ребенка нашли погибшим

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26 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Море. Фото: pixabay.com

Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, найден погибшим после более суток поисков. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым, которое относится к правительству республики.

Сейчас ведутся следственные действия по факту произошедшего.

В пятницу было возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением ребенка в Симферопольском районе. Известно: 24 июля около 16:00 по московскому времени мальчик, который проживает с семьей в Строгановке, со старшей сестрой вышел на прогулку, но в какой-то момент родственница потеряла его из виду.

Ранее сообщалось: в Крыму прокомментировали возобновление авиасообщения с Турцией.