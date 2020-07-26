В отношении женщины из Калмыкии, похитившей новорожденного в роддоме в Сальске, возбуждено дело

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26 июля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Роддом в Сальске, фото с сайта СКР

В отношении 40-летней жительницы Калмыкии, похитившей новорожденного ребенка в родильном отделении Центральной районной больницы Сальского района Ростовской области, следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека".

Женщина проникла в роддом и украла трехдневного мальчика в ночь на субботу, 25 июля, и скрылась с ним в Калмыкии. По горячим следам злоумышленницу задержали уже у нее дома. Похищенного младенца передали его матери. Мальчик чувствует себя нормально, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку организации работы Центральной районной больницы Сальского района.

Похищение малыша произошло практически на глазах у его матери Натальи Русиковой. Женщина призналась, что ее словно заворожили.