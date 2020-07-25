Мать младенца, похищенного из роддома в Сальске, рассказала, как это произошло
25 июля 2020, 19:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: REN-TV
Похищение малыша произошло практически на глазах у его матери, Натальи Русиковой, но она ничего не могла поделать, у нее было ощущение, будто она находится под воздействием гипноза.
Как рассказала Наталья, похитительница стучала в окно, просила позвать к ней ее сестру, якобы недавно родившую. Русикова поспрашивала медсестер, но ей ответили, что такой роженицы в медучреждении нет. Потом она решила выйти в туалет ночью и увидела эту странную женщину у себя в палате, удивилась, спросила, как она тут оказалась и ушла. Вдруг ее осенило, что она может сделать что-то с ее ребенком, стала возвращаться, к ней подошла соседка по палате и сообщила, что ребенка украли. "Я была будто под гипнозом", - говорит Русикова.
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