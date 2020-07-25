Похищенный под Ростовом новорожденный найден в Калмыкии

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25 июля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

младенец, фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Грудной ребенок, похищенный из роддома в городе Сальске Ростовской области, найден, подозреваемую задержали. В ближайшее время правоохранители решат вопрос о мере пресечения в отношении похитившей младенца женщины.

В совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Республики Калмыкия. Женщина вывезла его в Калмыкию и прятала ребенка на съемной квартире. Подробностей пока нет, известно, что в ближайшее время ребенок будет передан матери, он здоров.

Новорожденный был похищен в Ростовской области в ночь на воскресенье из роддома в городе Сальске .